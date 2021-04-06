«المتينى» يشهد الجلسة الافتتاحية لـ«جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات»

شهد أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع والذي ينطلق هذا العام تحت عنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات".حضر الافتتاح أ.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. يقام المؤتمر في الفترة من السادس وحتى الثامن من أبريل الجاري.وفي كلمته أكد أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أن مؤتمر الجامعة هذا العام يشهد انطلاقة جديدة تدعم مسارات الإبتكار في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن جامعات العالم مرت بمراحل تطوير وابتكار مستمر على مدار العشرين عاما السابقة، وأصبح التنافس المحلى والإقليمي والدولي واقع نعيشه جميعا فى مناخ صحى يصب فى مصلحة المنتج الأساسي للجامعات ألا وهو جودة خريج الجامعة وجاهزيته لمتغيرات سوق العمل غير المسبوقة فى إطار ثورة صناعية رابعة وثورة معلوماتية لا تسمح بفرصة ولا تترك مكان إلا للمتميزين والنابغين وأصحاب الابتكارات والرؤى المستقبلية.وأضاف أن هذا الفكر هو ما دفع الجامعة للعمل من أجل جعل مؤتمر هذا العام أكثر تميزا وأشمل حضورا من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجامعات والهيئات والمراكز التعليمية والبحثية فى مصر والمنطقة والعالم أجمع.وأشار ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن تخصيص اليوم الأول من فعاليات المؤتمر لقطاع التعليم والطلاب، يؤكد سعي الجامعة الدائم نحو تدعيم طلابها ودفعهم نحو تفعيل فلسفة جديدة قائمة على المشاركة والتنافسية، وهما الأساس الذي تبنى عليه جامعات الجيل الرابع.وأشاد بطلاب الجامعة الذين يقدمون اليوم، نماذج محاكاة لكل من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجلس جامعة عين شمس.كما ثمّن جهود مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة والذي أصبح له تأثير ملموس في مختلف القطاعات وكافة كليات الجامعة، لافتًا إلى أن ختام فاعليات اليوم الأول للمؤتمر سيشهد الإعلان عن الفائزين بجوائز مجموعها 70 ألف جنيه للطلاب المشاركين في المسابقات.وأوضح أ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن الجيل الرابع من الجامعات يتيح التفاعل في التعلم لمن هم خارج أسوار الجامعة على نفس القدر من المساواة مع طلاب الجامعة النظاميين داخل قاعات المحاضرات، مؤكدًا أن هدفنا الوصول للعالمية من خلال الربط بين الجامعة واحتياجات المجتمع.يذكر أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات من خلال جلساته فى مختلف القطاعات.ويشمل قطاع العلوم الأساسية 4 جلسات، تناقش التحول الرقمى، التغير المناخى، تحديات الحفاظ على البيئة، الأمن الغذائي، التنوع البيولوجى العالمى، الجديد فى تطعيمات كوفيد-19 واستخدام النانوتكنولوجى فى جميع التخصصات.ويناقش القطاع الهندسى وعلوم التكنولوجيا من خلال جلساته الأربع، الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية، الجامعات الخضراء ومراكز التميز للطاقة والمياه.ويناقش القطاع الطبى فى 5 جلسات، أنماط الرعاية الصحية المستقبلية، مستقبل تطور التعليم الطبى، الطب الدقيق والشخصى (الجينى) فى أفريقيا، التنمر وتواصل القطاع الصحى بجامعة عين شمس مع المجتمع، بالإضافة لعدد من ورش العمل.أما قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فسيناقش فى 4 جلسات جامعات الجيل الرابع بين الفرص والتهديدات، البحث العلمي فى جامعات الجيل الرابع، التنمية المستدامة وإدارة الأعمال.هذا بالاضافة لجلسة هامة لقطاع العلاقات الدولية يعرض فيها نشاط الجامعة لبعض الشراكات الناجحة التي قامت بها الجامعة مع عرض الهيئات المانحة للمشروعات البحثية بمشاركة الطلبة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس المبعوثين إلى الخارج.ويستضيف المؤتمر هذا العام عددا من الضيوف المتحدثين المرموقين من الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، وإيطاليا وجنوب أفريقيا.