5827 إصابة جديدة بكورونا في تشيلي

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 5827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تشيلي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و32 ألفا و612 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و677 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 10 ملايين و787 ألفا و42 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء تشيلي حتى الآن.