محافظ قنا يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وإحالة المخالفين للنيابة

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بعدم ارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.وأكد محافظ قنا حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ودعا الداودي المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدًا علي ثقته في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.