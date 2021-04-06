9737 إصابة بكورونا في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، 9 آلاف و737 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة فلبين ستار الفلبينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 812 ألفا و760 حالة إصابة.وأشارت إلى أن 313 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 646 آلفا و381 شخصا، فيما سجلت البلاد خلال الفترة نفسها 382 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و817 شخصا.