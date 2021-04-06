8 وفيات و876 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة و876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيانه اليوم بشأن الوضع الوبائي في ليبيا، أن عدد الإصابات الجديدة بينها 708 حالات جديدة و173 حالة مخالطة من إجمالي 6179 عينة جرى فحصها أمس.وأشار المركز إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 150478، وذلك بعد شفاء 642 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ تفشي الوباء 164318 حالة منها 11075 حالات نشطة، وإجمالي الوفيات بلغ 2765 حالة.