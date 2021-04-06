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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: لا نرغب في التصعيد حول أوكرانيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:18 ص
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن "بلاده لا تريد التصعيد بشأن أوكرانيا، ولكنها ستعمل على ضمان أمنها خلال أي تطور للأوضاع".

وأضاف ريابكوف تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء؛ ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تدرس سيناريو إرسال واشنطن عسكرييها بعد إمدادها كييف بالأسلحة - "سنضمن أمننا وأمن مصالحنا خلال أي تطور للأوضاع، نحن لا نرغب في التصعيد، لكننا مستعدون لأي تطور".

ومن جانبها، أعلنت مندوبة جمهورية دونيتسك (المعلنة من طرف واحد في جنوب شرق أوكرانيا) في مجموعة العمل لتسوية الصراع في شرق أوكرانيا، وزيرة خارجية الجمهورية، ناتاليا نيكونوروفا، أن "كييف تحاول استبعاد ممثلي "دونيتسك" و"لوهانسك" من المفاوضات لحل الصراع في "دونباس".

وقالت نيكونوروفا: "هناك حالات لا يزال يتعين علينا البحث عن مخرج منها، وخاصةً رفض المفاوضين الأوكرانيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بعض أعضاء وفدنا"، مضيفة: "نحن جميعا، من وجهة نظر أوكرانيا، إرهابيون".

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