مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

ارتفعت حصيلة غرق عبارة الأحد في نهر في بنجلاديش إلى 34 شخصًا بعد انتشال 6 جثث، على ما أفاد مسئولون الثلاثاء.وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 26 شخصًا في الحادث الذي وقع في رحلة لعبارة ركاب متوجهة من مدينة نارايانغانج الصناعية إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.وكانت العبارة مكتظة بنحو 50 راكبًا ممن يريدون مغادرة نارايانغانج بعد فرض الحكومة إغلاقًا لمدة سبعة أيام اعتبارًا من الإثنين لاحتواء تسارع وتيرة الإصابات بـ"كوفيد-19"، قبل أن تصطدم بمركب شحن مساء الأقل.وأوقفت السلطات مهام البحث والإنقاذ الإثنين بعد إخراج العبارة من نهر شيتالاكسيا إثر انتشال 22 جثة.