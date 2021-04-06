«حقوق الإنسان» بالبرلمان تزور سوهاج لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

زار وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محافظة سوهاج لتفقد مشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.و التقى الوفد باللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والمسؤولين التنفيذيين للاطلاع علي المجهودات التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لتطبيق المبادرة.من جهتها أشادت النائبة النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، بالمجهود علي أرض الواقع وأنها ستتابع هذا الإنجاز في مختلف المحافظات لتوفير سبل الحياه الكريمة لأهالينا في مصر المحروسة.و زار الوفد العديد من المناطق منها مركز أخميم، ومتحف ميريت امون، ومتحف سوهاج القومي، كما بالأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس الدير الأبيض والاحمر، ضمن خطة تفقد الأماكن الاثرية بالمحافظة.وكذلك أجرى الوفد زيارة ميدانية لقرية أولاد سالم بمركز دار السلام بسوهاج، كنموذج للقرية التي يتم فيها تطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.