ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في أسوان
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:20 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم أسلحة نارية.
وكانت تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض تم على 5 متهمين وبحورتهم 4 سلاح نارى، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكانت تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض تم على 5 متهمين وبحورتهم 4 سلاح نارى، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.