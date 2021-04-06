ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم أسلحة نارية.وكانت تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض تم على 5 متهمين وبحورتهم 4 سلاح نارى، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.