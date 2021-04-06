بإطلالة ساحرة.. ليلى أحمد زاهر: أتمنى أن تكون جيدا في قراءة العيون

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.وظهرت ليلى زاهر، بإطلالة ساحرة بالأسود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها.وعلقت ليلى على الصورة قائلة: "أتمنى أن تكون جيدا في قراءة العيون".وكانت قناة "سي بي سي"، أعلنت مؤخرا عن موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه ليلى أحمد زاهر بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن عدم الاستمرار في تقديم البرنامج.