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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بإطلالة ساحرة.. ليلى أحمد زاهر: أتمنى أن تكون جيدا في قراءة العيون

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:06 ص
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
هبه محمد
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شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وظهرت ليلى زاهر، بإطلالة ساحرة بالأسود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت ليلى على الصورة قائلة: "أتمنى أن تكون جيدا في قراءة العيون".

وكانت قناة "سي بي سي"، أعلنت مؤخرا عن موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه ليلى أحمد زاهر بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن عدم الاستمرار في تقديم البرنامج.

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