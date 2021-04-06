بتخفيضات 30%.. تفاصيل معرض «أهلًا رمضان» بكفرالشيخ

أعلن المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، عن افتتاح معرض "أهلًا رمضان.. أهلًا بالعيد" أمس، والذي تنظمه الغرفة، بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في إطار دور الغرفة المجتمعي في خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، على مساحة ‭‭ 800‬‬متر بمدينة كفرالشيخ.وأكد عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه شركتي الدلتا للسكر والإسكندرية للزيوت والصابون التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، وعدد كبير من الشركات القطاع الخاص، تشارك بالمعرض، موضحا أنه يضن أجنحة للدقيق والمخبوزات والحلويات والأجبان والمخللات التصدير والخضر والفاكهة، حيث تتوافر من خلال المعرض كل السلع الرمضانية والغذائية بنسبة خصم تتراوح من 20 إلى 30%.وأضاف أنه تم اختيار مكان المعرض بعناية بحيث يكون قريبًا من التجمعات السكنية بوسط المدينة ومعلوم للجميع، كما أنه تم اختيار الشركات العارضة بعناية، مع إحضار عارضين من صعيد مصر لعرض منتجاتهم، بحيث تكون من المنبع للمستهلك لتقليل حلقات التداول، مضيفًا أنه ابتداءً من 15 رمضان سيتم تحويل بعض أنشطة المعرض لتكون "أهلًا بالعيد"، وإضافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع والملابس والأحذية، كما سيتم يوميًا مراجعة عروض الأسعار لمتابعة التزام العارضين بها، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.واختتم أنه تم تركيب بوابات إلكترونية للتعقيم وتوفير أدوات التعقيم ومنتجات الوقاية، حيث وصل سعر بيع الكمامة داخل المعرض 25 قرشًا.