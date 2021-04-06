توزيع لقاح موديرنا في بريطانيا نهاية أبريل

صرح وزير اللقاحات في المملكة المتحدة ناظم الزهاوي، اليوم الثلاثاء، بأن لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من المقرر أن يتم توزيعه في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري.وقال الزهاوي، خلال تصريحات متلفزة وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "سيتم توزيعه في الأسبوع الثالث من أبريل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وسوف نحصل على مزيد من الجرعات في مايو أيضًا".وأضاف " بالطبع لدينا جرعات أكثر من لقاح فايزر واسترازينكيا- اكسفورد ولدينا لقاحات أخرى كمان سيأتينا لقاح جونسون اند جونسون أيضا"، مضيفا "لذلك أنا واثق من أننا سنكون قادرين على تحقيق هدفنا في منتصف أبريل بتقديم اللقاح لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا ثم نهاية شهر يوليو بتقديم اللقاح لجميع البالغين".