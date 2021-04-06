رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتهاء الخصومة في عدم دستورية نقل الصحفيين بالمعاش لـ«غير المشتغلين»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:33 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بانتهاء الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما يخص المعاشات بالقانون.

وأقيمت الدعوى رقم 44 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32، والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وتنص المادة 32 من القانون على أن "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبًا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها، وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسي للنقابة.

وتنص المادة 97 من القانون على أن "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز للصحفي بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول المشتغلين".

موضوعات متعلقة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

قناة السويس تطلب مليار جنيه تعويضات من «إيفرجيفن»

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم