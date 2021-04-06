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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:04 ص
كورونا
كورونا
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حذر خبراء في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة من أن خريطة الطريق البريطانية التي تستهدف الخروج من إجراءات الإغلاق ربما تؤدي إلى زيادة حالات الإصابة والوفيات على غرار الموجة الأولى من فيروس كورونا الربيع الماضي، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه بوريس جونسون رئيس الوزراء بالالتزام الشديد بخطط تخفيف القيود.

وأشارت وثيقة كتبها خبراء في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة -ونقلتها صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن توقعاتهم تشير إلى أن المرحلة الثانية من خريطة الطريق -التي ستشهد إعادة فتح المتاجر والحانات والحدائق صالات الرياضية يوم الاثنين المقبل- "قد تفضي إلى زيادة ضئيلة في عدد الحالات والوفيات ".

غير أن المرحلة الرابعة -عندما يُتوقع إلغاء القيود- يمكن أن "تؤدي إلى زيادة أكبر في الحالات والوفيات مقارنة بتلك التي شوهدت خلال الموجة الأولى"، بحسب الخبراء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن أمس الاثنين أن المضي قدمً في الخطوة التالية من خريطة الطريق "مبرر تماما بالبيانات" وأنه لم ير "أي شيء" ليجعله يعتقد أنه سيتعين عليه "الانحراف" عن ما يعتزمه من إلغاء لجميع القيود بحلول 21 يونيو على الأقرب.

وفي غضون ذلك، أفادت وثيقة حكومية بأن جوازات سفر كوفيد "من المرجح أن تصبح سمة من سمات حياتنا حتى يتراجع التهديد من الوباء".

أوضحت الوثيقة -وفقا للاندبندنت- أن الأماكن الأكثر احتمالا لطلب شهادات حالة كوفيد ستكون المسارح والنوادي الليلية والمهرجانات والأحداث الرياضية.

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