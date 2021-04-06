8 أبريل.. «المصريين الأفارقة» تُنظم مؤتمرًا حول الرؤية المستقبلية للزراعة

تعقد جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، مؤتمرًا يوم الخميس، الموافق 8 أبريل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان "الرؤيه المستقبلية للزراعة الأفريقية ودورها في دعم اتفاقية التجارة البينية وتعزيز التنمية".ويناقش اللقاء دور المنظمات والجمعيات والقوي العاملة في تطوير الإنتاج الزراعي وأهمية ذلك في زيادة التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى دور التعليم الزراعي في القارة، بالإضافة إلى مناقشة آفاق فرص التصدير الزراعي الي دول أفريقيا.كما يناقش المؤتمر، التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة المستدامة، فضلًا عن تبادل بعض الدروس العملية حول البيئة الزراعية الأفريقية.