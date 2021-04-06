13 ألفا و667 إصابة بكورونا في الأرجنتين

سجلت الأرجنتين 13 ألفا و667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و407 آلاف و159 حالة.وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 272 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56 ألفا و471 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 684 ألفا و339 شخصا.