10190 إصابة بفيروس كورونا في كولومبيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 10 آلاف و190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و456 ألفا و409 حالات.وأشارت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى تسجيل 199 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 64 ألفا و293 حالة.ونوهت بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ 391 ألفا و193 شخصا.