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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة الليبية يستقبل نظيره الإيطالي في طرابلس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:22 ص
رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية
عبير سليم
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، نظيره الإيطالي ماريو دراغي في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

ووصل دراغي صباح اليوم الثلاثاء، إلى طرابلس، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة.

ومن المتوقع بعد انتهاء مباحثاته مع الدبيبة، سيعقد الجانبان مؤتمر صحفي مشترك، حسب وكالة الأنباء الإيطالية "وفا".

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين سيبحثان عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير الشرعية، وملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وفي 25 مارس الماضي، زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، طرابلس رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وأعرب خلال الجولة عن دعم بلاده لحكومة الوحدة.

وسبق هذه الجولة، حضور دي مايو إلى طرابلس في زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.

وأمس وصل إلى العاصمة طرابلس، وفد إيطالي تابع للطيران المدني برفقة السفير الليبي بروما عمر الترهوني.

وأشار بيان صحفي صادر عن السفارة الليبية في روما، إلى أن الزيارة شهدت اللقاء بوزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، للبدء في الإجراءات الفنية مع مصلحة الطيران المدني الليبي، حول عودة فتح الأجواء بين البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة تضمنت مناقشة استئناف مشروع محطة مطار طرابلس العالمي، فيما أكد الشهوبي على اهتمام الحكومة بتذليل الصعاب أمام تنفيذ هذه المشاريع الهامة.

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