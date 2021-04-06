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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ93.5 مليون يورو.. المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق دولي بتشاد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:01 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن فوز الشركة بمشروع طريق أبشا- أبوغلام بتشاد، بقيمة 93،5 مليون يورو.

وكشف فاروق أن الشركة قد فازت بالمشروع بعد منافسة كبيرة مع عدد من الشركات إلا أنها تفوقت نتيجة خبرتها الكبيرة وجودة أعمالها، مشيرًا إلى أن المشروع تابع لوزارة البنية التحتية بتشاد ويقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية، ويعتبر جزء من الطريق الدولي الرابط بين مدينة أنجمينا العاصمة التشادية ومدينة الخرطوم العاصمة السودانية، حيث تبعد مدينة أبشا 1000 كم تقريبا شرق العاصمة التشادية.

وأشار رئيس المقاولون العرب إلي أهمية الطريق الكبيرة في دفع عجلة التنمية التجارية، والإقتصادية والإجتماعية لشرق دولة تشاد نظرًا لقربها من السودان، ويبلغ طول الطريق 95 كم، وبعرض 10 أمتار ومدة تنفيذه 36 شهرًا مع مراعاة فترات التوقف بسبب الأمطار.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن المشروع يشمل تنفيذ 5 كم من الطرق الداخلية للمدينة، وكذلك إنشاء محطة لقياس الوزن، وأسوار من الخرسانة المسلحة لبعض المدارس الموجودة بالمدينة و10 آبار للمياه، وأعمال صناعية منها 8 كباري بأطوال مختلفة وكذلك إنشاء عدايات بأبعاد مختلفة بإجمالي 8000 متر طولي على طول الطريق، واستراحة بإجمالي مساحة 1500 متر مسطح، وكذلك تقوم الشركة بتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على مداخل المدن والقرى التى تقع على الطريق.

واختتم المهندس سيد فاروق بأن الشركة نفذت العديد من مشروعات الطرق والمبانى وحاليًا تنفذ أعمال تدعيم طريق جيلنجدنج - بونجور وإنشاء 10 كم طرق داخل مدينة بونجور كما يجرى إنشاء مبنى وزارة الخارجية وكذلك مباني فرع جامعة الإسكندرية وتشمل مبنيان لكليتى الطب البيطرى والزراعة، وأن الشركة سبق أن حصلت على وسام فارس من دولة تشاد تقديرا لما قامت به من تنفيذ مشروعات طرق ومبانى وتعمل فى تشاد وكافة البلدان الأفريقية الشقيقة من أجل المساهمة فى تنميتها ونقل الخبرات لأبنائها.

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