رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ناصف»: التسجيل المسبق بالجمارك يُتيح تدشين قاعدة بيانات سرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:01 ص
المهندس خالد ناصف،
المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة
راندا التوني
طباعة
بدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك في تطبق نظام التسجيل المسبق «ACI» بداية من أبريل الجاري، بشكل تجريبي، على أن يُطبق بشكل رسمي في 30 يونيو 2021.

بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى ضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI».

وفي هذا السياق قال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، لـ«الدستور»، إن فكرة التسجيل السبق قائمة على قيام المستورد بتسجيل بضاعته كلها ورمز التكويد وكذلك المصدرين قبل توريد البضاعه وشحنها والحصول على موافقة عليها مسبقة قبل شحنها، على ان تقوم مصلحة الجمارك بتمريرها على نظام المخاطر، منعا لدخول أصناف ممنوعه من الدخول أو تراكم مهمل في الموانئ، مشيرا الى انه تم اكتشاف مهمل في الموانئ من التسعينيات.

وأضاف، أن نظام التسجيل المسبق يتيح بمعرفة تاريخ المستورد من خلال الرقم الضريبي وكذلك المصدر ونوعية المنتجات التي يتم توريدها،ويصدر رقم ACID ليتم ادراج الفاتورة الالكترونية للمستورد أو المصدر، ليستطيع المستورد التخليص الجمركي الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجمارك.

وأوضح أن النظام لا يسمح بدخول شحنة بدون الحصول على ACIDمع محاولة لتقليل دخول المنتجات غير المضمونة، والدخول غير المشروع، لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على تسريع زمن الافراج ورقمنة كل المستندات المتعلقة بالافراج الجمركي، وفقا لتوجه الدولة في التحول الرقمي والفاتورة الالكترونية، بما يتيح معرفة سعر المنتج من بلد المنشأ بما يتيح ضبط الأسعار في الأسواق، وعمل قاعدة بيانات سعرية بالبند الجمركي.

وأشار إلى أنه جارٍ تدشين نظام مخاطر بالجمارك، بما يتيح فتح ملف لكل المستوردين، موضحًا أن العمل بالنظام حاليا اختياري، وأن هناك 9 شركات تعمل حاليا فعليا وفقا لنظام "ACI" منذ الخميس الماضي، كما أن هناك 11 شركة اخرى تقدمت بطلبات وجاري فحصها.

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم