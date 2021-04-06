حيوانات البحر الأحمر ضد الجلد العقدي.. و600 رأس أغنام للأهالي

واصلت الحملة القومية للتحصينات ضد مرض جدري الأغنام، ومرض الجلد العقدي أعمالها بمحافظة البحر الأحمر، منذ بداية انطلاقها مطلع الأسبوع الجاري.وتفقد الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، يرافقه الدكتور علاء زين العابدين، عميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة سوهاج، رئيس قسم الولادة والتلقيح الصناعي، وحدة مرسى علم، لمتابعة خطه التحصين، ثم تم مشاركة لجان التحصين في مدينة الشلاتين من أطباء ومعاونين الإدارة البيطرية بالشلاتين، حيث تم فحص وترقيم وتسجيل وتجريع وتحصين 300 رأس أغنام، وجس 122 رأس أغنام عشار عن طريق السونار.وأكد سلمي، في بيان له، أنه سوف يتم استكمال إجراءات التحصين والفحص ويقوم الجهاز التنفيذي للمشروعات الشاملة التابع لوزارة الزراعة بتوزيع 600 رأس أغنام على 200 أسرة مستحقه، لتخفيف العبء عن أهالي مدن الجنوب، وذلك حرصًا من وزارة الزراعة على مساعدة تلك الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.