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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجهول ينبش قبرًا ويحرق جثة صاحبته في حلوان.. والنيابة تطلب التحريات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:34 ص
ينبش قبرًا ويحرق
ينبش قبرًا ويحرق جثة صاحبته
نجلاء رفاعي
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طلبت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول واقعة إشعال النيران في جثة ممرضة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وضبط وإحضار مرتكب الواقعة.

كان عدد من الأهالي في منطقة حلوان قد عثروا على جثة سيدة متفحمة داخل مقابر «عزبة الوابور».

وتلقى رئيس مباحث حلوان بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة متفحمة ملقاة داخل مقابر أسرتها في مقابر «عزبة الوابور».

بانتقال رجال مباحث حلوان تبيّن أن الجثة لسيدة تعمل ممرضة توفيت قبل العثور على جثتها متفحمة بيوم واحد إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وبمناقشة أهليتها أفادوا بأن فور وفاتها قاموا بدفنها داخل مقابر الأسرة وفوجئوا في اليوم الثاني بإبلاغهم أن شخصًا ما تسلل إلى داخل المقابر وقام بحرق الجثة وترك باب المقابر مفتوحًا.

تمَّ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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