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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:59 ص
وليد طلعت
وليد طلعت
نضال ممدوح
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يصدر قريبا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان "مشهد العامية المصرية الجديدة.. مقاربة نقدية"، من تأليف الكاتب وليد طلعت، والذي سبق وصدر له عن نفس الدار كتب آخر بعنوان "كتاب الحكايات".

وعن الكتاب قال طلعت في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "العامية المصرية أتت للوجود ونمت وتطورت وهضمت من اللغات والمفردات ما جعل لها وجود خاص مائز ومتفرد، ورغم سيادة العربية ومفرداتها على لغة المصريين أصحاب البدايات في الكتابة والحروف إلا أنهم أبوا إلا أن تظل لهم لغتهم المحكية الشفاهية المتفردة تشكلت من إناءٍ واسع ضخم جمع ما جمع من مفردات ولهجات ولغات مع كل ما مر بمصر والمصريين من ثقافات ولغات".

وتابع: "استطاع المصريون ولغتهم أن يستوعبوا ويلتقطوا دائما ما يثري لغتهم الحية ما أكسبها المرونة والرشاقة والجزالة والخفة في آن تحمل كل ما استطاعت حمله من فنون البلاغة يستخدمها أصحابها في غير صعوبةٍ ودونما تكلفٍ ليعبروا عن أنفسهم بلغتهم محكية ومكتوبة لتسهم إسهاما كبيرا ومؤثرا في صناعة وجدانهم والتعبير عنهم وكتابة تاريخهم".
وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا
وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا
وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا
وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

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وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

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