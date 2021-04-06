سلالة جديدة من كورونا في رومانيا



يشار إلى أن رومانيا سجلت حالة واحدة فقط من سلالة "B.1.1.7 + E484K" الجديدة لدى شخص لم يزر المملكة المتحدة.

اكتشف علماء من جامعة ستيفان الكبرى في رومانيا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية وطفرة (E484K) التي يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات ضد "كوفيد-19".ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن وسائل إعلام رومانية "أنه إلى جانب المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق التي منشؤها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، فقد أضاف المتخصصون البريطانيون في الصحة العامة بإنجلترا متغيرًا جديدًا للفيروس وهو السلالة (B.1.1.7 + E484K)".وأوضحت القناة أن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا صغير، ومع ذلك، فمن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بـ"كوفيد-19".