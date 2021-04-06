حصيلة قتلى اشتباكات غرب دارفور بالسودان ترتفع إلى 50

قالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية المستمرة منذ أيام في المنطقة السودانية ارتفعت إلى 50 إضافة إلى 132 جريحا.وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الولاية، أمس الإثنين، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات في مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، وقالت الأمم المتحدة أمس إن 40 على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 58 بجراح.وإراقة الدماء هذه هي الأحدث في منطقة دارفور منذ توقيع اتفاق سلام أواخر العام الماضي وانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.