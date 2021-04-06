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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق اندلع في «كراكة» بسوهاج

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:18 ص
حريق اندلع في «كراكة
حريق اندلع في «كراكة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق اندلع في معدة "كراكة" حال توقفها بجوار ترعة بدائرة مركز شرطة ساقلتة شمال شرق سوهاج، بسبب ماس كهربائي نتج عنه احتراق الجزء الأمامي من المعدة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مساعد المدير للشرق، يفيد بتلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغًا بنشوب حريق بمعدة "كراكة" بناحية الجلاوية دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمعدة "كراكة" ملك "ر. م. ع"، 45 سنة، مقاول، ويقيم دائرة مركز جهينة حال توقفها بجوار إحدي الترع بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المعدة قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق الجزء الأمامي من المعدة ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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