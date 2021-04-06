تصادم أتوبيسي نقل عام في الجيزة

وقع، منذ قليل، حادث تصادم بين أتوبيسي نقل عام في منطقة الجيزة، وأسفر الحادث عن تهشم واجهة أحد الأتوبيسين وشلل مروري بالمنطقة، وجارٍ رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.تلقت غرفة شرطة النجدة بلاغًا بحدوث تصادم وشلل مروري في الجيزة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين أتوبيسي نقل عام، كما تبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية.