«الطبيعة الصامتة والبورتريه».. ورشة عمل مجانية في بيت السناري

يُنظِّم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية مجموعة ورش عمل مجانية للنشء والشباب بعنوان "الطبيعة الصامتة والبورتريه"، غدا في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.وتركز الورش على تعلم فن الطبيعة الصامتة والبورتريه باستخدام الألوان الأكريليك والألوان الزيتية والسوفت باستل، وكذلك كيفية تصنيع الألوان عمومًا، حيث سيتم التعرف على الأدوات والخامات المستخدمة، وتوضيح المحاور والأبعاد والرؤية السليمة وطريقة التظليل الصحيحة، بالإضافة إلى خطوط التقسيم الأساسية، ووحدات الظل والنور، وذلك من أجل الحصول على عمل فني مميز ولوحة متكاملة. وسيتم انتقاء أفضل الأعمال لمنحها شهادة تقدير والمشاركة في معرض "شبابيك" المقرر انعقاده في نهاية شهر مايو.تدير مجموعة الورش شوى عمران؛ وهي فنانة محترفة شاركت في العديد من المعارض، ومنها معرض "رؤى" بجريدة الأهرام 2018، ومعرض "إفريقيا بريشة فنانيها" بمتحف محمود مختار 2019، وملتقى فنون شباب العالم بشرم الشيخ 2020، كما أنها قدمت العديد من الورش التعليمية في مختلف فنون الرسم.تهدف الورش إلى تأهيل المشتركين نحو الاستفادة من مهاراتهم في تحقيق إنتاج ودخل مناسب، وكذلك الارتقاء بالذوق العام، بالإضافة إلى اكتشاف الشباب الموهوبين لتنمية موهبتهم وتعزيز طاقاتهم وتوجيهها نحو خدمة المجتمع.تُعقد الورش يوم الأربعاء من كل أسبوع ولمدة شهرين، وتستهدف النشء والشباب من سن 14 وحتى 25 سنة.