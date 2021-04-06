تفاصيل 10 ساعات قضاها «حسن شاكوش» في نيابة مدينة نصر و«الحبس خانة»

- إيداعه "الحبس خانة"



- إخلاء النيابة من المواطنين ومنع التصوير



- حمو بيكا وعمر كمال وكاريكا بالمحكمة لمساندة شاكوش



- مواجهة شاكوش بمحضر المخالفات



- اعترافات "شاكوش"



- التحقيق مع 20 متهمًا آخرين



- تجمع أهالى المتهمين



- إخلاء سبيل "شاكوش"



- تفاصيل الواقعة





وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

على مدار 10 ساعات، مكث مطرب المهرجانات حسن شاكوش ما بين حجز محكمة جنح مدينة نصر "الحبس خانة" ومكتب محقق النيابة في اتهامه و20 آخرين بمخالفة التدابير الاحترازية وافتتاح "كوفي شوب" وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.بتحرير محضر داخل قسم شرطة أول مدينة نصر للمطرب، وعرض المحضر على النيابة العامة، رحلت الأجهزة الأمنية "شاكوش" للنيابة تمهيدًا لبدء التحقيق معه، وبالوصول للمحكمة تم إيداعه حجز المحكمة "الحبس خانة" وظهر عليه علامات الصدمة والقلق.وبعرض محضر المخالفات على رئيس النيابة، كلف أحد أعضاء النيابة بالتحقيق مع المتهم وآخرين.وبعرض المتهم على جهات التحقيق قامت الأجهزة الأمنية بالمحكمة بإخلاء ممر النيابة العامة من المواطنين، كما منعت التصوير، ونشبت مشاجرة كلامية بين الأمن والصحفيين.وأثناء التحقيق مع المتهم وصل مطربو المهرجانات «حمو بيكا، وعمر كمال، وشحتة كاريكا» للمحكمة؛ لمساندة حسن شاكوش، وظهرت عليهم علامات التوتر أثناء دخول المحكمة، وظهروا يرتدون الكمامات الطبية.وبعرض "شاكوش" على النيابة، واجهه محقق النيابة بمحضر المخالفات المحرر ضده بسبب إقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه بدون ترخيص، وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر فما كان منه سوى الإنكار.وأقر المتهم أمام محقق النيابة أنه يمتلك الكافية، وقال: "لم نخالف التدابير الاحترازية يوم الافتتاح"، وأضاف أنه لاعب كرة قدم سابق، وعقب الاعتزال احترف الغناء وتحديدًا أغاني المهرجانات.وباشرت النيابة التحقيق مع 20 متهمًا آخرين بالواقعة، وقالوا أمام المحقق: "إحنا شغالين في الكافيه وما نعرفش حاجة"، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، ولا يعلمون سبب القبض عليهم.فيما تجمع عدد من أهالي الـ20 متهمًا في الواقعة لمساندتهم أثناء التحقيق معهم في النيابة، وكشف الأهالي عن أن أبناءهم لا علاقة لهم بالمخالفات في الواقعة، وأنهم فقط يعملون في الكافية وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم.وقررت نيابة مدينة نصر إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش على ذمة التحقيقات بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز باقي المتهمين على ذمة التحريات، وقال لباقي المتهمين "مش هسيبكم وهتطلعوا".كانت الأجهزة الأمنية أغلقت يوم الأحد "كوفي شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي شوب.