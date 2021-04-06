انتحار شاب شنقًا بمركز يوسف الصديق في الفيوم

أقدم شاب على الانتحار داخل غرفته بمركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بشنق نفسه.تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى أبشواي المركزي بوصول جثة شاب، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.نقل الشاب "أحمد. ر. ع" 27 سنة، جثة هامدة، إلى مستشفى أبشواي المركزي ادعاء شنق.