مصادر تكشف تفاصيل تطوير منهج الصف الرابع الابتدائي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي، والمقرر تطبيقه بداية من العام المقبل، وسوف يتضمن بعض النقاط الجديدة مثل اللغة الهيروغليفية ورموزها، كما أعلن بالأمس.وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تطوير المنهج الصف الرابع الابتدائي، والذي كان بمثابة "بعبع" لأولياء الأمور.وأشارت المصادر، إلى تخفيف منهج مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، وتبسيطهما بطريقة تجذب التلاميذ، لافتة إلى إزالة الحشو نهائيا واستبداله بما يتوافق مع الطلاب والنظام الجديد لهم من حيث التفكير والتركيز على الأنشطة.وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قضية الوعي الأثري والسياحي تأتي في صدارة القضايا التي تهتم بها الوزارة بمراحل التعليم المختلفة، وتتم معالجتها في معظم المواد الدراسية سواء في موضوعات أو أنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصري القديم، وأيضًا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية بهدف نشر الوعى السياحي والأثري وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة.وأوضحت الوزارة أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معاني باللغة العربية في المناهج، تهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس للحفظ.وأشارت إلى أن المواد الدراسية كلها تتكامل في دعم تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي وأن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورًا واضحًا في تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي من الصف الرابع الذي سيتم تطبيقه العام القادم إلي نهاية المرحلة الثانوية.