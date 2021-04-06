8328 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 8 آلاف و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و597 ألفًا و868 إصابة.وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 389 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 101 ألف و106 أشخاص، مشيرًا إلى أن 8 آلاف و902 شخص تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و220 ألفًا و35 شخصًا.وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1747 إصابة من الإصابات الجديدة و54 وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ702 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 533 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.