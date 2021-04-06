رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب تطرح مبادرة لتخفيض أسعار الأرز 20% بمناسبة رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:49 ص
الأرز
الأرز
دعاء أبو العزم
طباعة
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة طرح مبادرة لتخفيض أسعار الأرز الأبيض المحلى بنسبه 20% بمناسبة شهر رمضان الكريم مؤكد، توافر كافة السلع الغذائية بالأسواق وبكميات كبيرة خاصة البقوليات.

وصرح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن شعبة الأرز بدعم من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أطلقت مبادرة لتوريد 30 ألف طن أرز لوزارة التموين لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة سعر الكيلو 6.5 جنيه للمستهلك بمعارض أهلا رمضان التي تنظمها الوزارة في إطار العمل على تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الشعبة في توريد كميات الأرز المتعاقد عليها شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.

وأكد "شحاتة " أن شعبة الأرز وأصحاب شركات الأرز لديهم حرص على لتوريد اى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين،فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات "الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا في الأسواق دون أى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

مقتل 34 شخصا بغرق عبارة في بنجلاديش

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم