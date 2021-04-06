رحيل كاهن بإيبارشية بني سويف إثر إصابته بكورونا

أعلنت إيبارشية بني سويف عن رحيل القمص كيرلس زغلول، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت الإيبارشية في بيان لها، إنه من المقرر أن تقام صلوات الجنازة في الخامسة مساء اليوم، وستقتصر على آباء كهنة الإيبارشية فقط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.