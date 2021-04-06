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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توزيع مليون جرعة من لقاح كورونا في باكستان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال وزير التنمية والتخطيط الباكستاني أسد عمر، اليوم الثلاثاء، إن البلاد وزعت حتى الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عدد الجرعات التي تم توزيعها أمس فقط بلغ 76 ألفا، موضحا أن عدد من سجلوا بياناتهم للحصول على اللقاح حتى الآن وصل إلى مليوني شخص.

وأورد "راديو باكستان" أن الوزير ناشد من تتخطى أعمارهم خمسين عاما التسجيل للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن القيود المتزايدة والإغلاق بدأت تؤتي ثمارها إذ بدأت أعداد الحالات الجديدة في الانخفاض، مطالبا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

يذكر أن باكستان سجلت اليوم 3953 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 687 ألفا، بالإضافة إلى تسجيل 103 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 14 ألفا.

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