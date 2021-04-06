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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مصر للطيران تسير 58 رحلة بمطار القاهرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:14 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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تسيير مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 58 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى عدة مدن وعواصم أوروبية وآسيوية وأفريقية بمطار القاهرة الدولي وباقي المطارات الإقليمية لنقل 4665 راكبًا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران تشغيل 40 رحلة جوية إلى كل من: "دبي، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لندن، أبوجا، باريس، إسطنبول، موسكو، أثينا، برلين، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبو ظبي، أربيل"، و13 رحلة داخلية إلى كل من: "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و5 رحلات شحن جوي.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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