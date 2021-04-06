الموافقة على تخصيص أراضي أملاك دولة لصالح التموين والمياه بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 100 م2 بزمام عرب الرمل بقويسنا لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية؛ لإقامة مكتب تموين عليها، وكذا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 140 م2 بزمام بيجيرم بقويسنا لتوسعة مسجد الإيمان بذات الناحية.كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة علي مساحة 230م2 زمام بندر أشمون لصالح جهاز مشروعات الخدمية الوطنية؛ لإقامة منفذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين، وذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية الأحد الماضي، بجلسته رقم(1) لدور الانعقاد الثلاثون لسنة 2021.هذا ووافق المجلس التنفيذي أبضًا علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 529م2 بزمام الرمالي مركز قويسنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وكذا تخصيص مساحة 430 م2 بمدينة شبين الكوم والمؤجرة لشركة عمر أفندي لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة لإقامة مشروعات عليها لخدمة أبناء المحافظة.وجرى الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م2 بحوض الباجورى زمام قويسنا لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، والموافقة علي تخصيص قطعة أرض علي مساحة 145م2 بناحية إسطنها بمركز الباجور لصالح إدارة الحماية المدنية لإقامة نقطة إطفاء عليها، كما تضمن المجلس عرض تقرير اللجنة المشكلة برقم 667 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي تخصيص مقرات الحزب الوطني المنقضي لصالح الوحدات المحلية لمراكز ومدن منوف، الشهداء، قويسنا والسادات لاستغلالها بما يعود بالنفع العام.وعرضت خلال الاجتماع، مذكرة المستشار القانوني بشأن تخصيص قطعتي أرض أملاك دولة بزمام حي غرب علي مساحة 1026م2، والأخرى بزمام مدينة أشمون بمساحة 1800م2 لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة لإقامة محطتي تمويل للسيارات بالغاز الطبيعي بما يتماشى مع خطة الدولة لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.يأتي هذا في إطار مجهودات محافظ المنوفية للارتقاء بمستوى البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.