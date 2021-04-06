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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قناة السويس تطلب مليار جنيه تعويضات من «إيفرجيفن»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:57 ص
قناة السويس
قناة السويس
مصطفى دياب
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن السفينة البنمية الجانحة "ايفر جيفين"، سليمة وجاهزة للإبحار واستكمال رحلتها البحرية في حالة الوصول لحل مرضي مع الشركة حول التعويضات.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن مخاطبة الشركة المالكة للسفينة الجانحة بتسديد مبلغ مليار جنيه كقيمة تعويضية للخسائر التي تكبدتها مصر، بسبب توقف الملاحة 6 أيام متواصلة بالمجري الملاحي لقناة السويس، جاء من منطلق القيام بحصر مبدئي.

جاء ذلك علي هامش استقباله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قبل قليل، لمتابعة بدء تلقي كل من الأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة، والمرشدين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وانطلقت حملة التطعيم بمبنى بنك الدم بمستشفى الهيئة نمرة ٦.

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