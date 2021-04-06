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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:44 ص
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى والتي أقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة 5 لاعبين من الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب في الحصول على المراكز الأولى في هذه البطولة، موجهًا الشكر لهم ومؤكدًا على اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي وتشجيع الطلاب بشكل دائم ومستمر لتتمكن الجامعة من تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المنافسة والمساهمة في بناء الوطن.

وأوضح حسن، أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضيًا في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائمًا على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.

وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة للطلاب الفائزين، وهم يوسف محمد فوزي كلية التربية الرياضية لحصوله على ذهبية الوثب العالي، والطالب باسم محمد مسعود كلية الحاسبات لحصوله على ذهبية القفز بالزانة، والطالبة أسماء عبد الحكيم كلية التربية لحصولها على ذهبيتين للاحتياجات الخاصة في 100 متر ورمي الرمح، والطالب محمد أحمد طه لحصوله على المركز الرابع في القفز بالزانة.
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية
جامعة بني سويف تحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجامعات المصرية

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