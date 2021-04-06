إزالة 4 تعديات وإيقاف بناء على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور، المحمودية، وادي النطرون، كفر الدوار) عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 550 م2 عبارة عن تنفيذ قرار إيقاف أعمال بمساحة 200 م٢ بقرية نديبة بدمنهور، وإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحه 190 مترا عبارة عن شدة خشبية بقرية سيدى عقبة بالمحمودية.كما تم إزالة بالمهد لسور من الطوب الأبيض بطول 100 متر بقرية الحمراء بوادي النطرون، وحالة تعدي على حرم الطريق الزراعي بمساحة 60 مترا بقرية كوم اشو بكفر الدوار عبارة عن سور مكون من سملات وأعمدة خرسانية وحديد.