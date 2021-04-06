3 مصابين في انهيار جزئي لمسجد بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بقرية صفط زريق بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات إثر انهيار جزئي لمسجد تحت الترميم عليهم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد وصول إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متوسطة، إثر سقوط جزء من جدار مسجد خالد بن الوليد بقرية صفط زريق عليهم.وتبين أن المسجد تحت الترميم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق.