بعروض مسرحية وورش حرفية.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم

تنظم مكتبة الإسكندرية عدة احتفالات بيوم اليتيم بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأهلية ودور رعاية الأيتام، وسيتم الاحتفال بهذه المناسبة يوم الخميس الموافق 8 أبريل بمقر المكتبة بقصر خديجة بحلوان، وبمقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية.تتضمن الاحتفالات العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة وعروض مسرحية وورش حرفية وأعمال فنية يدوية، وكذلك مسابقات وحكي قصص وعروض أفلام، مع تقديم مجموعة من الجوائز والهدايا الرمزية.جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم اليتيم بدأ من مصر عام 2004 ثم انتقل إلى المنطقة العربية عام 2006 ثم تم إقراره عالميًّا.ويأتي هذا الاحتفال ضمن دور المكتبة المجتمعي والثقافي، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.