إيران وأمريكا تجريان محادثات نووية غير مباشرة في فيينا

تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا اليوم الثلاثاء بهدف إعادة البلدينإلى الامتثال التام للاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.وتجاوزت إيران باطراد القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.وبينما رفضت طهران مرارا "المفاوضات المباشرة وغير المباشرة" مع خصمها منذ زمن، قالت واشنطن أمس الاثنين إنها تتوقع أن تكون المحادثات غير المباشرة مع إيران بخصوص إحياء الاتفاق صعبة، ولم تتوقع كل من طهران وواشنطن أي انفراجة سريعة.