«العدل» تمنح العاملين بجهاز النقل البري الضبطية القضائية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 1525 لسنة 2021، بمنح بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، صفة مأموري الضبط القضائي.ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم، وتضمن نص القرار الذي حصلت " الدستور" على نسخة منه، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ22 موظفًا بالجهاز.