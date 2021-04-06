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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: سنمضي قدمًا في استخدام لقاح «أسترازينيكا» لكورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:02 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أكد وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمضي قدمًا في استخدام لقاح "أسترازينيكا" ببرنامج التحصين الوطني ضد فيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن وزير الصحة القول: إن هذا القرار جاء خلال اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بلقاح فيروس "كورونا" الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الصحة- في تصريحات عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة النقل: "سنشرع في استخدام اللقاح، بعد أن أظهرت البيانات السريرية أن هناك فوائد أكثر من السلبيات لهذا اللقاح".

وتابع أنه على الرغم من أن ماليزيا قد أبرمت اتفاقًا لشراء اللقاح، إلا أن البلاد لم تتلقها بعد، قائلًا: "لم نتلق اللقاحات، لكننا اتفقنا على شرائها من تايلاند وأيضًا من كوفاكس في كوريا الجنوبية".

ومن المقرر أن تتلقى ماليزيا شحنات بنحو 6.4 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" الشهر المقبل، ليستخدمها 3.2 مليون شخص.

وكانت عدة دول في أوروبا قد أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد عدد قليل من التقارير التي أفادت بحدوث جلطات دموية بين صفوف المتلقين.

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