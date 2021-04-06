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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز» تشيد بارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:15 ص
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هدير سند
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سلطت صحيفة "آراب نيوز" الضوء على ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر التاسع على التوالي بنهاية شهر مارس الماضي، قائلة إن هناك ارتفاعا مستمرا في الاحتياطي الأجنبي على الرغم من الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، و40.101 مليار دولار في يناير.

وأضافت "يأتي هذا الارتفاع المستمر على الرغم من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) العام الماضي والذي أثر اقتصاديا على اقتصاد العالم، حيث خسرت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حوالي 9.4 مليار دولار بين مارس ومايو 2020. وفي 12 مايو، تلقت مصر 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي"، لافتة إلى أن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض بنحو 18.2 % إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير، مقارنة بنحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية الحديثة.

وتابعت أنه وفقا لآخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8.4%، لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال شهر يناير مقارنة بنحو 2.72 مليار دولار خلال يناير 2020، ومع ذلك شهدت بعض الصادرات زيادة، حيث ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 19.3%، وزادت صادرات الفاكهة الطازجة بنسبة 17.9 % وزادت صادرات البلاستيك بنسبة 11.5%، وزادت صادرات السجاد والكليم بنسبة 7.1 %.

كما زادت قيمة واردات بعض السلع في يناير، مثل فول الصويا بنسبة 162.4%، والذرة بزيادة 43.9%، والبلاستيك بزيادة 18.9%، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية زيادة بنسبة 12 %.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس حتى مايو من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

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