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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، جولة لتفقد لجنة أخذ اللقاح بمستشفى زفتى التخصصى، ومدى انتظام العمل، وتمت مقابلة المترددين من الأهالى لأخذ اللقاح للوقوف على مدى الخدمة المقدمة وأخذ اللقاح بسهولة ويسر ووضح رضى المترددين وسهولة الإجراءات لأخذ اللقاح بمستشفي رمد زفتي. 

كما تفقد الأقسام الداخلية بمستشفى الرمد والاطمئنان على المرضى بعد إجراء عمليات لهم اليوم ومدى رضاهم التام عن الخدمة، وتم التنبيه على إدارة المستشفى بمزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة بعد تجهيز المستشفى وتطويرها في الفترة الأخيرة.

كما توجه إلى مستشفى زفتى العام للوقوف على استعداد المستشفى للموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد من توفر المستلزمات والأدوية واستعداد طواقم الجيش الأبيض، وكذلك توفر جميع الفصائل ببنك الدم وسلامة الأجهزة بالمعامل، وكذلك تمت زيارة المرضى بأقسام العزل، وتم التنبيه على ترشيد استهلاك الأكسجين واتباع جميع الإجراءات الاحترازية ووضح رضى المرضى عن الخدمة المقدمة، وتمت معاينة تانك الأكسجين والديزل للتأكد من جاهزيته لحدوث أي طارئ عند انقطاع الكهرباء، وتم التنبيه على الإدارة برفع درجة الاستعداد والتواجد على مدى الساعة لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

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