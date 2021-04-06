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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

انطلاق مؤتمر «تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التحديات والتطلعات‎»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:53 ص
مؤتمر «تعليم الوافدين
مؤتمر «تعليم الوافدين والتحول الرقمي
أميرة العناني
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انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الافتراضي الأول لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر، تحت عنوان "تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التطلعات والتحديات"، والذي يستمر في الفترة من ٦-٨ أبريل ‏‏٢٠٢١م.

ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين أهم آرائهم ‏وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم ‏لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات ‏الخبرة التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات‎.‎

ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور محمد ‏الضويني وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير ‏عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين ‏والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، ‏وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة ‏والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل ‏التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم ‏في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب ‏مع العصر الرقمي الحديث.‏

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