وزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان آخر التطورات بالمنطقة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي حمل رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد فيها وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها العاهل الأردني لحماية الأردن ومصالحها.ومن جهته، نقل «الصفدي» تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى خادم الحرمين الشريفين، وتثمينه مواقف السعودية الداعمة دومًا للأردن.وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات، موضحين أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معًا في مواجهة كل التحديات.