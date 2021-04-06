«الصحة»: استمرار المبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان استمرار عمل المبادرات الرئاسية في كل الوحدات الصحية ونقاط المسح خلال شهر رمضان دون توقف، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المترددين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة الأمراض المزمنة كان لها دور الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وشددت المصادر على عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن متر.